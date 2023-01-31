Не разрешает списывать: в Украине создали платформу для проверки домашних заданий

В Украине запустили платформу JustClass, на которой можно размещать домашние задания. При этом бесплатно.

JustClass автоматически проверяет и оценивает выполненные домашние задания. К тому же сохраняет оценки в личном кабинете учителя и учеников.

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В Украине создали платформу для домашних задач

Так, учитель должен выбрать задачи из базы. Она насчитывает 1500 интерактивных упражнений. Затем отправить ученикам сгенерированную ссылку. Таким образом педагоги смогут превратить домашние работы в увлекательную игру онлайн. Каждое упражнение содержит аудио, видео, фото. Геймификация при этом помогает лучше усвоить школьную программу.

Также платформа помогает прекратить списывание в классе. Педагоги могут установить дедлайн и время для выполнения домашних заданий. Таким образом, ученики не успеют искать правильные ответы в интернете или советоваться с другими. Также можно скрыть показ правильных ответов после сдачи задания.

Что любопытно, десятки учителей и методистов приобщились к формированию базы готовых домашних задач. Все для того, чтобы украинские учителя могли готовить и проверять задачи быстро и эффективно.

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