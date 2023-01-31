JustClass натомість автоматично перевіряє й оцінює виконані домашні завдання. До того ж зберігає оцінки в особистому кабінеті вчителя й учнів.
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В Україні створили платформу для домашніх завдань
Так, вчитель має вибрати завдання з бази. Вона налічує 1500 інтерактивних вправ. Потім надіслати учням згенероване посилання. Таким чином педагоги зможуть перетворити домашні роботи на захопливу гру онлайн. Кожна вправа містить аудіо, відео, фото. Гейміфікація при цьому допомагає краще засвоїти шкільну програму.
Також платформа допомагає припинити списування в класі. Педагоги можуть встановити дедлайн і час на виконання домашніх завдань. Таким чином учні не встигнуть шукати правильні відповіді в інтернеті або радитися з іншим. Також можна приховати показ правильних відповідей після здачі завдання.
Що цікаво, десятки вчителів і методистів долучилися до формування бази готових домашніх завдань. Усе задля того, аби українські вчителі могли готувати й перевіряти завдання швидко та ефективно.
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Українські школярі мають серйозні прогалини у знаннях
- Українські школярі через повномасштабну війну мають серйозні прогалини у знаннях. Відтак ці освітні втрати треба компенсувати, заявив освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.
- Так, прогалини у навчанні мають усі українські школярі: ті, що за кордоном, ті що в окупації, і навіть ті, що на підконтрольній території країни. А на державному рівні немає механізмів вирішення проблеми.
- Сергій Горбачов натомість назвав шляхи вирішення проблеми. Зокрема, пропонує відкоригувати тривалість навчального року. Останній мав би тривати 175 днів, тобто до 1 липня 2023 року.
- Дітей під час навчання можна поділити на групи – залежно від рівня знань та освітніх втрат. Останні при цьому ще треба виміряти. Відтак навчання можна організувати у формі пришкільного табору або з окремих предметів.
- Також школи можуть використовувати програми надолуження освітніх втрат та корекційні програми. Перші дадуть змогу учням надолужити матеріал завдяки повторному доступу до нього. А корекційні програми орієнтовані на учнів, які мають труднощі в навчанні. Їх можна реалізовувати у вигляді індивідуальних додаткових занять з учителем та з групами школярів, які потребують допомоги.