JustClass натомість автоматично перевіряє й оцінює виконані домашні завдання. До того ж зберігає оцінки в особистому кабінеті вчителя й учнів.

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В Україні створили платформу для домашніх завдань

Так, вчитель має вибрати завдання з бази. Вона налічує 1500 інтерактивних вправ. Потім надіслати учням згенероване посилання. Таким чином педагоги зможуть перетворити домашні роботи на захопливу гру онлайн. Кожна вправа містить аудіо, відео, фото. Гейміфікація при цьому допомагає краще засвоїти шкільну програму.

Також платформа допомагає припинити списування в класі. Педагоги можуть встановити дедлайн і час на виконання домашніх завдань. Таким чином учні не встигнуть шукати правильні відповіді в інтернеті або радитися з іншим. Також можна приховати показ правильних відповідей після здачі завдання.

Що цікаво, десятки вчителів і методистів долучилися до формування бази готових домашніх завдань. Усе задля того, аби українські вчителі могли готувати й перевіряти завдання швидко та ефективно.

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