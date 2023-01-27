Такі результати засвідчило опитування GoGlobal. Його проводили серед освітян з 25 листопада по 22 грудня 2022 року.

Важливо "Ризикуємо втратити ціле покоління": чим небезпечні втрати в освіті України через війну

Скільки вчителів "вигоріли", а учнів стресує через війну

Фахівці кажуть, що рівень психологічної стабільності вчителів та низька вмотивованість дітей до навчання – це проблеми, які потребують зараз вирішення.

Більшість учителів, що взяли участь в опитуванні, зазначає наявність у школі учнів, що мають статус внутрішньо переселених осіб. У 86% випадків учні отримали такий статус внаслідок початку повномасштабної війни та є переселенцями після 24 лютого 2022 року.

Попри складнощі, освітяни впевнені, що діти адаптуються до нових умов. Проте вчителі відзначають, що початок повномасштабної війни неабияк вплинув на нинішніх школярів. У дітей помітна тривожність і стурбованість, відсутність мотивації до навчання, апатія та байдужість, а також розгубленість і неуважність. Серед інших важливих проявів – діти швидко подорослішали, стали серйозними та відповідальними.



Результати дослідження / GoGlobal

До теми "Дитина знепритомніла": що під час навчання за кордоном загрожує українським учням

У стресі перебувають і самі освітяни: 80% опитаних говорять про зростання завантаженості. 54% відчували на собі стан професійного вигорання. Крім цього, 46% вчителів визначили психологічну підтримку потребою номер один для власної школи. Такого роду підтримка має відбуватися разом із навчанням, як діяти в екстремальних ситуаціях, опановувати власний стрес і допомагати дітям у різних ситуаціях.



Результати дослідження / GoGlobal

Відтак фахівці переконані, що розв'язувати ці проблеми треба зараз, у час війни.