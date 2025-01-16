Про це інформує 24 Канал з посиланням на Управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради. Таке рішення ухвалили через кілька причин.

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Учні в Умані матимуть довші канікули

Рішення педагоги шкіл у місті ухвалили, зокрема, через високий рівень захворюваності дітей та економію енергоносіїв.

Під час канікул дітей чекають гуртки закладів позашкільної освіти, де діти кожного дня можуть отримувати знання та масу позитиву від спілкування з однолітками, розвиток таланту на заняттях з дитячої творчості,

– поінформували в управлінні.

Зокрема, учні можуть проводити дозвілля в Уманському міському центрі позашкільної освіти. Там з 10.00 до 14.00 години працюють гуртки, а також щодня проводять різноманітні ігрові програми для дітей.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Працює також Уманська дитяча школа мистецтв та інші освітні центри. Там проводять заняття з 3D-конструювання, навчають основ живопису та графіки, азам вокального та хореографічного мистецтва тощо.