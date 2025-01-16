Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Управление образования и гуманитарной политики Уманского городского совета. Такое решение приняли по нескольким причинам.

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Ученики в Умани будут иметь более длинные каникулы

Решение педагоги школ в городе приняли, в частности, из-за высокого уровня заболеваемости детей и экономии энергоносителей.

Во время каникул детей ждут кружки учреждений внешкольного образования, где дети каждый день могут получать знания и массу позитива от общения со сверстниками, развитие таланта на занятиях по детскому творчеству,

– проинформировали в управлении.

В частности, ученики могут проводить досуг в Уманском городском центре внешкольного образования. Там с 10.00 до 14.00 часов работают кружки, а также ежедневно проводят различные игровые программы для детей.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Работает также Уманская детская школа искусств и другие образовательные центры. Там проводят занятия по 3D-конструированию, обучают основам живописи и графики, азам вокального и хореографического искусства и тому подобное.