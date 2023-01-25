У застосунку вже доступні перші уроки. Вони відповідають державній програмі початкової школи та стандартам НУШ.

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Чим корисний додаток "Вивчаю – не чекаю"

Тепер вчителі та школярі 1 – 4 класів можуть завантажувати додаток і легко опановувати новий матеріал.

Як нагадали у МОН, росіяни зруйнували і пошкодили близько 3 тисячі навчальних закладів. Третина усіх українських шкіл працює онлайн. Відтак понад 1,6 мільйона учнів навчаються дистанційно. При цьому для учнів початкових класів має бути особливий формат навчання. Тож тепер застосунок "Вивчаю – не чекаю" дасть зможу їм вивчати не лише математику, а й українську мову.

Так, діти зможуть вивчати ці предмети завдяки застосунку у будь-якій точці світу. Також зможуть ознайомитись із творами сучасних авторів – в ігровій формі. А вона адаптована до вікових особливостей учнів початкової школи.

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Який контент містить застосунок

Для розроблення контенту залучили найкращих педагогів, філологів, методистів.

У застосунок додали твори близько 20 сучасних українських письменників. Зокрема таких, як: Зірка Мензатюк, Катерина Міхаліцина, Сашко Дерманський, Таня Стус та інші. Нові уроки додаватимуть протягом року.

Оновлена версія застосунку доступна на App Store та Google Play. Завантажити можна як на смартфон, так і на планшет.

До слова, застосунок є безкоштовним та працює без доступу до інтернету після попереднього завантаження.