JustClass автоматически проверяет и оценивает выполненные домашние задания. К тому же сохраняет оценки в личном кабинете учителя и учеников.
Читайте Цифра тревожит: сколько учителей "выгорели", а учеников стряхивает из-за войны
В Украине создали платформу для домашних задач
Так, учитель должен выбрать задачи из базы. Она насчитывает 1500 интерактивных упражнений. Затем отправить ученикам сгенерированную ссылку. Таким образом педагоги смогут превратить домашние работы в увлекательную игру онлайн. Каждое упражнение содержит аудио, видео, фото. Геймификация при этом помогает лучше усвоить школьную программу.
Также платформа помогает прекратить списывание в классе. Педагоги могут установить дедлайн и время для выполнения домашних заданий. Таким образом, ученики не успеют искать правильные ответы в интернете или советоваться с другими. Также можно скрыть показ правильных ответов после сдачи задания.
Что любопытно, десятки учителей и методистов приобщились к формированию базы готовых домашних задач. Все для того, чтобы украинские учителя могли готовить и проверять задачи быстро и эффективно.
К теме Поможет учиться без интернета: в Украине создали бесплатное приложение для школьников
У украинских школьников серьезные пробелы в знаниях
- Украинские школьники из-за полномасштабной войны имеют серьезные пробелы в знаниях. Следовательно, эти образовательные потери нужно компенсировать, заявил образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.
- Так, пробелы в учебе имеют все украинские школьники: те, что за границей, те, что в оккупации, и даже те, что на подконтрольной территории страны. На государственном же уровне нет механизмов решения проблемы.
- Сергей Горбачев назвал пути решения проблемы. В частности, предлагает скорректировать продолжительность учебного года. Последний должен длиться 175 дней, то есть до 1 июля 2023 года.
- Детей во время обучения можно разделить на группы – в зависимости от уровня знаний и потерь образования. Последние при этом еще предстоит измерить. Следовательно, обучение можно организовать в форме пришкольного лагеря или по отдельным предметам.
- Также школы могут использовать программы по привлечению образовательных потерь и коррекционные программы. Первые позволят ученикам наверстать материал благодаря повторному доступу к нему. А коррекционные программы ориентированы на учеников, которые испытывают трудности в обучении. Их можно реализовывать в виде индивидуальных дополнительных занятий с учителем и группами школьников, нуждающихся в помощи.