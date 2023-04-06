Школьников в одном из облцентров Украины отправили на онлайн-учебу из-за снегопада
6 апреля 2023, 11:24Читати новину українською
Источник:Черновицкий городской совет
В Черновцах изменили форму обучения в школах. Все из-за погодных условий.
Так, причиной изменения формата обучения школьников в городе стал снегопад. Большинство школ перешли на дистанционную учебу.
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В Черновцах школьников отправили на онлайн-учебу
Онлайн школьники в Черновцах будут учиться в течение двух дней.
В то же время те ученики, которые пришли сегодня в школу, учились очно.
Городские власти также просят жителей осторожничать и внимательными на дорогах и без надобности не выезжали из дома на собственных авто.
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Студенты Черновицкого вуза также учатся онлайн
- Студенты Черновицкого университета будут почти две недели учиться онлайн.
- Такая форма обучения в вузе будет действовать с 5 по 18 апреля.
- Как рассказал первый проректор университета Василий Балух, соответствующее решение было принято из-за ухудшения погодных условий и завершения отопительного сезона.
- С 18 апреля форма обучения в университете будет смешанной: младшие курсы будут учиться в аудиториях, а старшие – дистанционно.