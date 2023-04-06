Так, причиною зміни формату навчання школярів у місті став вильний снігопад. Більшість шкіл перейшли на дистанційне навчання.
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У Чернівцях школярів відправили на онлайн-навчання
Онлайн школярі у Чернівцях вчитимуться протягом двох днів.
Водночас ті учні, які таки прийшли сьогодні до школи, вчилися очно.
Міська влада також просить жителів були обережними та уважними на дорогах і без потреби не виїжджали з дому на власних авто.
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Студенти Чернівецького вишу також навчаються онлайн
- Студенти Чернівецького університету майже два тижні навчатимуться онлайн.
- Така форма навчання у виші діятиме з 5 до 18 квітня.
- Як розповів перший проректор університету Василь Балух, відповідне рішення ухвалили через погіршення погодних умов та завершення опалювального сезону.
- З 18 квітня форма навчання в університеті буде змішаною: молодші курси будуть навчатися в аудиторіях, а старші – дистанційно.