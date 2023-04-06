Так, причиной изменения формата обучения школьников в городе стал снегопад. Большинство школ перешли на дистанционную учебу.

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В Черновцах школьников отправили на онлайн-учебу

Онлайн школьники в Черновцах будут учиться в течение двух дней.

В то же время те ученики, которые пришли сегодня в школу, учились очно.

Городские власти также просят жителей осторожничать и внимательными на дорогах и без надобности не выезжали из дома на собственных авто.

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Студенты Черновицкого вуза также учатся онлайн