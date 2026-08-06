Покупать "оптом" или "гуртом": что говорят словари

Украинский язык интересен тем, что нередко предлагает нам два равнозначных слова, которые можно найти в словарях. Однако, изучив их историю, мы поймем, что одно из них более аутентично и древнее.

Задумывались ли вы, почему мы почти всегда говорим "покупать оптом", но почти никогда – "покупать гуртом"? Хотя именно второй вариант существует в украинском языке уже не одно столетие. Рассказываем, какой вариант правильный, со ссылкой на "Горох".

"Опт" или "гурт" – как правильно по-украински?

Слова, связанные с торговлей, мы употребляем ежедневно, но редко задумываемся об их происхождении. Говорим "купить оптом", "оптовый склад", "оптовая цена". Но есть ли в украинском языке такое слово или у нас есть другое – собственное слово для этого понятия? Есть – и оно существовало задолго до появления современной торговой терминологии.

В словарях ХХ века и даже в Словаре Бориса Гринченко вы встретите два слова – "опт" и "гурт".

Сначала давайте разберемся с определением каждого из этих слов.

Опт – это:

Покупка и продажа товаров в больших количествах, партиями. Почти нигде не видно ценников – разве что на развешенных образцах одежды, выставленной на продажу. Часто встречаются таблички "только опт". (из газеты)

Товар, который продается в таких количествах. Сахар и крупы на базе – это, как правило, всегда опт. (из газеты)

Ну а "о́птом" – это крупными партиями, в больших количествах; все вместе, оптом – о купле-продаже товаров. Ходят [переодетые преступники] по магазинам, под разными предлогами изымают талоны за день, преимущественно хлебные или на сахар. Затем через своих людей оптом сбывают эти талоны спекулянтам. (Андрей Кокотюха).

Что касается слова "гурт", то оно имеет несколько различных значений:

Собрание, скопление людей, находящихся близко друг к другу или объединенных общей целью, определенными признаками, свойствами. Примеры Эстрадный ансамбль.

Стадо крупного рогатого скота или вообще группа однородных домашних животных, объединенных с определенной хозяйственной целью.

Группа птиц, что вместе летают, ходят, или стая.

Рельефное архитектурное украшение (ребро, полоса и т. п.).

Ребро чеканной монеты, на котором высекаются рельеф, рисунок или слова с целью защиты от подделок или для различения номинала монет на ощупь слепыми людьми.

И, безусловно, слово "гурт" – как большое количество товара, продаваемого или покупаемого сразу, не в розницу. Отсюда происходят и слова "гуртом", "гуртовий", "гуртівник", а также выражение "гуртівня" для обозначения оптового склада, магазина или рынка.

И именно этот вариант рекомендуют лингвисты и языковые ресурсы.

Лучше говорите "гурт" / Язык – ДНК нации.

Именно поэтому вполне нормально говорить:

купувати гуртом ;

; гуртова торгівля;

торгівля; гуртова ціна;

ціна; гуртівня.

В то же время слово "опт" также является нормативным. Хотя при переводе или проверке текста это слово будет отмечено как ошибка.

Однако многие языковеды советуют не забывать о самобытных украинских эквивалентах. Так, Александр Авраменко в своих языковых советах обращает внимание, что вместо привычного "оптом" вполне естественно звучит украинское "гуртом", а наряду с "оптовый" можно смело употреблять "гуртовый".

Интересно! В украинском языке нередко встречаются два нормативных слова для одного понятия: одно – исконное, второе – международное или заимствованное. Или оба заимствованные, но разными путями. Например: "порцеляна" и "фарфор", "ярмарка" и "рынок" или "парасоля" и "зонтик".

Кроме того, учтите и не делайте ошибку, что в украинском языке нет слова "в розніцу" как противоположности, а правильно говорить – "вроздріб" / "уроздріб".

Поэтому, если хочется сделать речь более самобытной, смело говорите "купувати гуртом", "гуртова ціна" чи "гуртова торгівля". А слово "оптовый" оставьте в запасе, хотя оно также остается нормативным и широко используется в официально-деловом стиле.