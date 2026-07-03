Обнародованы результаты основной сессии НМТ 2026 года

Все участники основной сессии национального мультитеста получили свои официальные результаты тестирования. Они были оценены по шкале от 100 до 200 баллов.

Эту информацию следует искать в личных кабинетах участников экзамена. Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования.

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Где найти результаты НМТ 2026 года

Во вкладке "Результат НМТ – 2026" доступна опция формирования информационной карточки участника тестирования. Она необходима для поступления в вузы Украины. К слову, сертификат участника НМТ также доступен в личном кабинете. Участники мультитеста также могут скачать карточки результатов по предметам.

Начисление тестовых баллов за выполнение предметных тестов НМТ осуществлено в соответствии с утвержденными схемами. А для определения окончательных результатов НМТ, которые сейчас участники видят в своих личных кабинетах, предусмотрен отдельный этап. На этом этапе обрабатываются, повторно проверяются и подробно анализируются все предоставленные ответы всех участников каждой сессии тестирования.

Всего в этом году было проведено 17 основных сессий НМТ. Для каждой из них была составлена уникальная подборка тестовых заданий,

– отметили в УЦОЯО.

К слову, уже сегодня Украинский центр оценки качества образования передаст результаты основных сессий НМТ в Единую государственную базу по вопросам образования (ЕДЕБО).

В УЦОЯО также обратились к участникам, которым необходимо подать оригинал документа с результатами НМТ в зарубежное учебное заведение.

С 3 июля у вас есть возможность заказать выписку из сведений о результатах НМТ (справку с подписью директора УЦОЯО и печатью учреждения). Для поступления в высшие учебные заведения Украины этот документ не требуется,

– сообщили в Центре.

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