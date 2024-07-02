Орбан заявил, что в Венгрии откроют и будут финансировать первую украинскую школу
Источник:Европейская правда
Президент Украины Владимир Зеленский и венгерский премьер-министр Виктор Орбан договорились об открытии первой школы для украиноязычных детей на территории Венгрии. Такое заявление прозвучало в Киеве во время встречи лидеров стран 2 июля.
Зеленский во время переговоров с Орбаном инициировал вопрос об образовании для украинских детей, которые находятся в Венгрии. Глава правительства соседнего государства заверил главу нашей страны в поддержке вышеупомянутого проекта.
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Орбан пообещал открыть в Венгрии украинскую школу
Орбан отметил, что с приездом в Венгрию большого количества украинских беженцев появилась потребность в их обучении.
Украинцы и раньше были в Венгрии, но сейчас появился целый ряд дополнительных потребностей, мы должны заботиться об этих людях... Поэтому я с большой радостью услышал инициативу президента об открытии украинской школы в Венгрии,
– заявил он.
И сообщил, что сейчас украинские дети в венгерских городах, в частности в Будапеште, учатся во многих разных школах. Орбан считает, что эта система работает "неплохо", но Венгрия понимает необходимость создания школы с украинским языком обучения.
Финансирование этой школы венгерское государство возьмет на себя. Будет открыто столько украинских школ, сколько нужно. Для нас важно, чтобы украинцы чувствовали себя в Венгрии, как дома,
– заявил Орбан.
И добавил, что рассчитывает также на понимание Украиной потребностей венгроязычного меньшинства, проживающего на Закарпатье.
- Напомним, сегодня, 2 июля, в Киев прибыл венгерский премьер Виктор Орбан. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. О важных заявлениях, которые они сделали, читайте по ссылке.