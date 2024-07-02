Об этом лидеры двух стран заявили во вторник, 2 июля, после встречи в Киеве, о чем сообщает корреспондент "Европейской правды".

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Украина и Венгрия готовят договор о двусторонних отношениях

Во время общения с журналистами лидеры подчеркнули, что встреча стала важным шагом для решения проблем, которые накопились в течение длительного времени.

Содержание нашего диалога по всем сегодняшним вопросам может стать основой для будущего двустороннего документа между нашими государствами, который будет регулировать все наши отношения и будет основан на зеркальном подходе в отношениях между странами,

– отметил Зеленский.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан также считает, что переговоры приблизили две страны к возможному подписанию нового соглашения.

Мы хотим наладить отношения между нашими странами, мы хотим подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими соседями Венгрии,

– заявил Орбан.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Будапешт готов поддержать модернизацию украинской экономики, а также намерен помогать нашей стране в период своего председательства в совете ЕС.

"Желаю всего наилучшего Украине, и во время председательства Венгрии мы будем помогать вам во всем, в чем сможем", – добавил глава венгерского правительства.

Напомним, 2 июля, венгерский премьер прибыл в Киев. Виктор Орбан встретился с Владимиром Зеленским. Заметим, что это первый визит Орбана в Украину за много лет, в частности, при президентстве Зеленского. О визите Орбана писали ранее в СМИ. В частности, медиа отмечали, что он происходит на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС.