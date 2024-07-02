Про це лідери двох країн заявили у вівторок, 2 липня, після зустрічі в Києві, про що повідомляє кореспондент "Європейської правди".

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Україна та Угорщина готують договір про двосторонні відносини

Під час спілкування з журналістами лідери підкреслили, що зустріч стала важливим кроком для розв'язання проблем, які накопичилися протягом тривалого часу.

Зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань може стати основою для майбутнього двостороннього документа між нашими державами, який регулюватиме всі наші відносини і буде заснований на дзеркальному підході у відносинах між країнами,

– зазначив Зеленський.

Глава угорського уряду Віктор Орбан також вважає, що переговори наблизили дві країни до можливого підписання нової угоди.

Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами, ми бажаємо підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною, подібну до тих угод, які в нас діють з іншими сусідами Угорщини,

– заявив Орбан.

Крім того, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наголосив, що Будапешт готовий підтримати модернізацію української економіки, а також має намір допомагати нашій країні у період свого головування у раді ЄС.

"Бажаю всього найкращого Україні, і під час головування Угорщини ми будемо допомагати вам у всьому, у чому зможемо", – додав очільник угорського уряду.

Нагадаємо, 2 липня, угорський прем'єр прибув до Києва. Віктор Орбан зустрівся із Володимиром Зеленським. Зауважимо, що це перший візит Орбана до України за багато років, зокрема, за президентства Зеленського. Про візит Орбана писали раніше у ЗМІ. Зокрема, медіа зазначали, що він відбувається на тлі початку головування Угорщини у Раді ЄС.