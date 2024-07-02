Це перший візит Орбана до України за багато років, зокрема, за президентства Зеленського. Очікується, що політики обговорять можливості досягнення миру, а також актуальні проблеми у відносинах між Києвом і Будапештом.

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Орбан і Зеленський проведуть переговори

Вранці кортеж прем'єра побачили на вулицях української столиці. Політик прибув до посольства Угорщини.

Про візит Орбана писали раніше у ЗМІ. Медіа зазначали, що він відбувається на тлі початку головування Угорщини у Раді ЄС. Також припускалося, що західні партнери тиснуть на Орбана, вимагаючи, аби він налагодив напружені стосунки з Києвом. Вимагати покласти край конфлікту з Україною могла прем'єрка Італії, яка є очільницею групи "Європейських консерваторів та реформістів" у Європарламенті, куди прагне потрапити Орбан зі своєю партією "Фідес".

Зеленський зустрівся з Орбаном / Фото Fischer Zoltá

Напередодні поїздки Орбана до Києва, журналісти спитали його, що може зробити Угорщина під час свого головування, щоб припинити війну в Україні.

Орбан відповів, що перші кроки у цьому будуть зроблені у вівторок.

У мережі "Х" угорець пояснив свій візит в Україну: "Мета угорського головування полягає у сприянні вирішенню завдань, які стоять перед ЄС. Тому моя перша поїздка привела мене до Києва".