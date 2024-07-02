Это первый визит Орбана в Украину за много лет, в частности, при президентстве Зеленского. Ожидается, что политики обсудят возможности достижения мира, а также актуальные проблемы в отношениях между Киевом и Будапештом.

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Орбан и Зеленский проведут переговоры

Утром кортеж премьера видели по улицах украинской столицы. Политик прибыл в посольство Венгрии.

О визите Орбана писали ранее в СМИ. Медиа отмечали, что он проходит на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС. Также предполагалось, что западные партнеры давят на Орбана, требуя, чтобы он наладил напряженные отношения с Киевом. Требовать положить конец конфликту с Украиной могла премьер Италии, которая является главой группы "Европейских консерваторов и реформистов" в Европарламенте, куда стремится попасть Орбан со своей партией "Фидес".

Зеленский встретился с Орбаном / Фото Fischer Zoltá