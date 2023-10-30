В каких регионах Украины осенние каникулы в школах стартовали 30 октября

В большинстве школ Украины осенние каникулы закончились 29 октября. Однако часть школьников в 2023 году идет отдыхать от учебы именно 30 октября.

В этом учебном году учебные заведения могут самостоятельно устанавливать графики отдыха учащихся. В каких регионах осенние каникулы в школах стартуют именно 30 октября, рассказывает Образование 24.

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Где осенние каникулы в школах стартовали 30 октября

Ученики осенью во всех регионах Украины не учатся большей частью неделю.

Киевщина

С 30 октября по 5 ноября будут каникулы в учащиеся 212 заведений области.

Львов и область

Во Львове каждая школа имеет свой график каникул. Часть учебных заведений объявила о каникулах с 30 октября. Подробный график читайте по ссылке.

Во Львовской области с 30 октября будут отдыхать учащиеся 31% школ.

Харьковщина

В отдельных школах Харьковской области осенние каникулы стартуют 30 октября.

Днепр

Осенние каникулы в школах города также стартуют 30 октября.

Одесщина

В 164 школах Одесской области осенние каникулы стартуют 30 октября.

Черкассы

Ученики в Черкассах будут отдыхать с 30 октября по 5 ноября.

Житомирщина

В Житомирской области ученики 147 учебных заведений будут отдыхать от обучения с 30 октября.

Полтавщина

Осенние каникулы в части школ Полтавщины стартуют 30 октября.

Черновцы и область

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Часть учеников в Черновцах не будет учиться с 30 октября по 3 ноября.

В Буковине в течение 30 октября – 5 ноября будут отдыхать школьники 134 учебных заведений.

Тернопольщина

В 21 общине Тернопольщины запланировали осенние каникулы с 30 октября.

Ровно и область

С 28 октября по 5 ноября будут отдыхать учащиеся в 96 школах Ровенщины.

Волынь

В школах Волынской области в основном осенние каникулы начнутся 30 октября и продлятся до 5 ноября.

Хмельницкий

В школах Хмельницкого старт осеннего отдыха части учащихся запланировали на 30 октября.

Кропивницкий и Кировоградщина

В части школ области осенние каникулы стартовали 30 октября. В частности, и в Александрии во всех школах каникулы начались 30 октября. Однако в этом городе дети будут отдыхать не неделю, а две – до 12 ноября включительно.