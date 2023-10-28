Когда закончатся осенние каникулы в школах разных городов и областей Украины
В большинстве областей Украины в 2023 году осенние каникулы стартовали 23 октября. Часть школьников будет отдыхать от обучения в другие даты.
Есть такие области, в которых дети пойдут отдыхать зимой. Когда закончатся осенние каникулы в школах разных городов Украины в 2023 году, рассказывает Образование 24.
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Когда закончатся осенние каникулы в школах 2023
Каждый регион в Украине и даже школа может самостоятельно в этом учебном году устанавливать даты каникул. В большинстве учебных заведений дети отдыхают от учебы именно сейчас.
- Киев и область
В столице Украины школьные осенние каникулы заканчиваются 29 октября.
Школьники Киевской области идут на каникулы в разное время. В 284 школах осенние каникулы оканчиваются также 29 октября.
- Львов и область
Во Львове у каждой школы есть свой график каникул. Часть учащихся отдыхает до 30 октября, часть – до 5 ноября, например.
В области школы также есть свои графики каникул. В большинстве своем они продлятся до 30 октября.
- Харьков и область
В Харькове осенние каникулы для учащихся продлятся до 29 октября.
В области дети будут отдыхать либо до 29 октября, либо до 5 ноября.
- Днепр
Осенние каникулы в школах города продлятся до 5 ноября.
- Житомир
В Житомирской области 435 лицея объявили о каникулах до 29 октября.
- Полтавщина
Осенние каникулы в школах Полтавщины в большинстве своем завершатся 30 октября.
- Одесщина
В Одесской области 371 школа объявила об осенних каникулах до 30 октября.
- Черновцы и область
Часть школьников в Черновцах будет отдыхать до 29 октября, часть – до 5 ноября.
На Буковине осенние каникулы в школах завершатся также 29 октября.
- Тернопольщина
В 25 общинах Тернопольщины осенние каникулы окончатся 29 октября.
- Ровно и область
Осенние каникулы в школах Ровно завершатся 29 октября.
В 258 школах области каникулы продлятся также до 29 октября.
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- Волынь
На Волыни ученики будут отдыхать в течение 30 октября – 5 ноября.
- Хмельницкая область
В большинстве школ Хмельнитчины осенние каникулы продлятся до 29 октября.
В школах Хмельницкого завершение осеннего отдыха учащихся запланировано на две даты: 29 октября и 5 ноября.
- Кропивницкий и Кировоградщина
На Кировоградщине даты отдыха учащихся осенью – разные. В части школ области осенние каникулы завершатся 29 октября и 5 ноября.
В Александрии осенние каникулы будут в ноябре.
- Донетчина
Школьники Славянска вернутся на обучение 30 октября.