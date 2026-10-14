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Учеба Образование в Украине Пойдут ли школьники в Ужгороде на осенние каникулы
14 октября, 16:42
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Пойдут ли школьники в Ужгороде на осенние каникулы

Мария Волошин

Вскоре в школах нашей страны начнутся осенние каникулы. Даты различаются в разных регионах и городах Украины.

Ужгородский городской совет уже объявил график каникул для школьников. Подробности рассказала ZAXID.NET начальница управления образования Наталья Баранюк.

Когда начнутся осенние каникулы в школах Ужгорода

Чиновница отметила, что в большинстве школ общины у учеников будет неделя отдыха.

Формат каникул каждое из учебных заведений города разрабатывает самостоятельно и сообщает об этом мэрии.

По полученной нами информации, в этом году большинство учебных заведений в Ужгороде выбрали для осенних каникул последнюю неделю октября, 
– уточнила Баранюк.

Так, осенние каникулы в ужгородских школах начнутся 26 октября. Они продлятся до 2 ноября.

Когда будут осенние каникулы в школах Украины в 2026 году

  • Учебный год для школьников продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года.
  • Дата окончания учебных занятий, проведения праздника "последнего звонка" и продолжительность летних каникул не будут одинаковыми для всех школ.

  • Так, осенние каникулы в школах нашей страны в 2026/2027 учебном году запланированы на период с 26 октября по 1 ноября.

  • В МОН Украины ранее отмечали, что сроки обучения и каникул каждая школа может корректировать в течение года с учетом ситуации с безопасностью и погодных условий.