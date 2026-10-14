Пойдут ли школьники в Ужгороде на осенние каникулы

Вскоре в школах нашей страны начнутся осенние каникулы. Даты различаются в разных регионах и городах Украины.

Ужгородский городской совет уже объявил график каникул для школьников. Подробности рассказала ZAXID.NET начальница управления образования Наталья Баранюк.

Когда начнутся осенние каникулы в школах Ужгорода

Чиновница отметила, что в большинстве школ общины у учеников будет неделя отдыха.

Формат каникул каждое из учебных заведений города разрабатывает самостоятельно и сообщает об этом мэрии.

По полученной нами информации, в этом году большинство учебных заведений в Ужгороде выбрали для осенних каникул последнюю неделю октября,

– уточнила Баранюк.

Так, осенние каникулы в ужгородских школах начнутся 26 октября. Они продлятся до 2 ноября.

Когда будут осенние каникулы в школах Украины в 2026 году