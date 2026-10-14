Ужгородский городской совет уже объявил график каникул для школьников. Подробности рассказала ZAXID.NET начальница управления образования Наталья Баранюк.
Когда начнутся осенние каникулы в школах Ужгорода
Чиновница отметила, что в большинстве школ общины у учеников будет неделя отдыха.
Формат каникул каждое из учебных заведений города разрабатывает самостоятельно и сообщает об этом мэрии.
По полученной нами информации, в этом году большинство учебных заведений в Ужгороде выбрали для осенних каникул последнюю неделю октября,
– уточнила Баранюк.
Так, осенние каникулы в ужгородских школах начнутся 26 октября. Они продлятся до 2 ноября.
Когда будут осенние каникулы в школах Украины в 2026 году
- Учебный год для школьников продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года.
- Дата окончания учебных занятий, проведения праздника "последнего звонка" и продолжительность летних каникул не будут одинаковыми для всех школ.
Так, осенние каникулы в школах нашей страны в 2026/2027 учебном году запланированы на период с 26 октября по 1 ноября.
В МОН Украины ранее отмечали, что сроки обучения и каникул каждая школа может корректировать в течение года с учетом ситуации с безопасностью и погодных условий.