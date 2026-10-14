Ужгородська міська рада вже оголосила графік відпочинку учнів від навчання. Деталі розповіла ZAXID.NET начальниця управління освіти Наталія Баранюк.
Коли осінні канікули у школах Ужгорода
Чиновниця зазначила, що у більшості шкіл громади учні матимуть тиждень перепочинку.
Формат канікул кожен з освітніх закладів міста напрацьовує самостійно і повідомляє про це мерію.
За інформацією, що ми отримали, цьогоріч більшість закладів освіти в Ужгороді обрали для осінніх канікул останній тиждень жовтня,
– уточнила Баранюк.
Так, осінні канікули в ужгородських школах розпочнуться 26 жовтня. Триватимуть до 2 листопада.
Коли будуть осінні канікули у школах України у 2026 році
- Навчальний рік для школярів триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року.
- Дата завершення навчальних занять, проведення свята останнього дзвоника та тривалість літніх канікул не будуть єдиними для всіх шкіл.
Так, осінні канікули у школах нашої держави у 2026/2027 навчальному році запланували на період з 26 жовтня до 1 листопада.
У МОН України раніше зазначали, що терміни навчання та канікул кожна школа може коригувати протягом року з огляду на безпекову ситуацію та погодні умови.