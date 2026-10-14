Ужгородська міська рада вже оголосила графік відпочинку учнів від навчання. Деталі розповіла ZAXID.NET начальниця управління освіти Наталія Баранюк.

Коли осінні канікули у школах Ужгорода

Чиновниця зазначила, що у більшості шкіл громади учні матимуть тиждень перепочинку.

Формат канікул кожен з освітніх закладів міста напрацьовує самостійно і повідомляє про це мерію.

За інформацією, що ми отримали, цьогоріч більшість закладів освіти в Ужгороді обрали для осінніх канікул останній тиждень жовтня,

– уточнила Баранюк.

Так, осінні канікули в ужгородських школах розпочнуться 26 жовтня. Триватимуть до 2 листопада.

Коли будуть осінні канікули у школах України у 2026 році