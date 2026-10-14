Даты уже определены: когда начнутся осенние каникулы в школах Тернополя

В большинстве школ Украины в октябре начинаются осенние каникулы. Ученики могут отдыхать от учебы в разные сроки.

В школах Тернополя также уже определили даты осенних каникул для учащихся. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Когда начнутся осенние каникулы в школах Тернополя

На каникулы школьники в Тернополе уйдут с 26 октября. Отдыхать будут неделю.

Осенние каникулы в городе продлятся до 1 ноября (включительно).

В управлении образования Тернопольского городского совета при этом сообщили, что руководство каждого учебного заведения может самостоятельно выбирать даты проведения каникул.

В большинстве школ Тернополя осенние каникулы продлятся одну неделю. К занятиям ученики вернутся в понедельник, 2 ноября.

Дату окончания занятий в школах населенных пунктов Тернопольской общины также утверждает педагогический совет каждого отдельного учебного заведения.

Каникулы также будут и в профессионально-технических колледжах города.

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Когда будут осенние каникулы в школах Украины в 2026 году