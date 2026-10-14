У школах Тернополя також вже визначили дати осіннього відпочинку учнів. Про це інформує ZAXID.NET.
Коли осінні канікули у школах Тернополя
На перепочинок школярі у Тернополі підуть з 26 жовтня. Відпочиватимуть тиждень.
Триватимуть осінні канікули у місті до 1 листопада (включно).
В управлінні освіти Тернопільської міської ради розповіли при цьому, що дирекція кожного закладу освіти може самостійно обирати дати проведення канікул.
У більшості шкіл Тернополя осінні канікули триватимуть один тиждень. На навчання учні повернуться у понеділок, 2 листопада.
Дату завершення навчання у школах населених пунктів Тернопільської громади також ухвалює педагогічна рада кожного окремого закладу.
Канікули також будуть і в професійно-технічних коледжах міста.
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Коли будуть осінні канікули у школах України у 2026 році
- Навчальний рік для школярів триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року.
- Однак дата завершення навчальних занять, проведення свята останнього дзвоника та тривалість літніх канікул не будуть єдиними для всіх шкіл.
Так, осінні канікули у школах нашої держави у 2026/2027 навчальному році запланували на період з 26 жовтня до 1 листопада.
У МОН України раніше зазначали, що терміни навчання та канікул кожна школа може коригувати протягом року з огляду на безпекову ситуацію та погодні умови.