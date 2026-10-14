В школах Тернополя также уже определили даты осенних каникул для учащихся. Об этом сообщает ZAXID.NET.
Когда начнутся осенние каникулы в школах Тернополя
На каникулы школьники в Тернополе уйдут с 26 октября. Отдыхать будут неделю.
Осенние каникулы в городе продлятся до 1 ноября (включительно).
В управлении образования Тернопольского городского совета при этом сообщили, что руководство каждого учебного заведения может самостоятельно выбирать даты проведения каникул.
В большинстве школ Тернополя осенние каникулы продлятся одну неделю. К занятиям ученики вернутся в понедельник, 2 ноября.
Дату окончания занятий в школах населенных пунктов Тернопольской общины также утверждает педагогический совет каждого отдельного учебного заведения.
Каникулы также будут и в профессионально-технических колледжах города.
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Когда будут осенние каникулы в школах Украины в 2026 году
- Учебный год для школьников продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года.
- Однако дата окончания учебных занятий, проведение праздника "последнего звонка" и продолжительность летних каникул не будут одинаковыми для всех школ.
Так, осенние каникулы в школах нашей страны в 2026/2027 учебном году запланированы на период с 26 октября по 1 ноября.
В МОН Украины ранее отмечали, что сроки обучения и каникул каждая школа может корректировать в течение года с учетом ситуации с безопасностью и погодных условий.