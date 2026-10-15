Формат обучения изменили: уйдут ли ученики в Ровно на осенние каникулы
В школах Украины в этом году осенние каникулы в основном начинаются во второй половине октября. Они продлятся неделю.
Определили даты отдыха учеников и в Ровно. Об этом ZAXID.NET сообщил начальник управления образования исполнительного комитета Ровенского городского совета Андрей Мазур.
Когда начнутся осенние каникулы в Ровно
В этом году осенние каникулы в школах Ровно продлятся с 26 по 30 октября.
Даты каникул для всех школьников города будут одинаковыми, поскольку от учебных заведений не поступало обращений о переносе осенних каникул,
– отметил чиновник.
Отметим, что обычно осенние каникулы в школах проходят в последнюю неделю октября, зимние – в последнюю неделю декабря, которая также совпадает с рождественскими праздниками, а весенние – в конце марта.
В то же время из-за ситуации с безопасностью педагогические советы учебных заведений могут изменять структуру учебного года и даты каникул.
Как будут учиться школьники в Ровно
- В лицеях и гимназиях Ровно изменили формат обучения.
- Учеников перевели на дистанционное обучение с 14 по 16 октября включительно.
- В очном режиме продолжают работать два лицея, две гимназии и детские сады, сообщила пресс-служба Ровенского городского совета.
- Именно Квасиловский лицей, лицей № 27, а также гимназии № 16 и № 17 продолжают работать в штатном режиме.
- На дистанционное обучение также перешли учреждения профессионально-технического и внешкольного образования общины.