Даты уже определены: когда начнутся осенние каникулы в школах Черновцов

В ряде городов Украины уже определились с датами осенних каникул в школах. Черновцы – не исключение.

В городе уже обнародовали график осенних каникул для школьников. Об этом сообщили в управлении образования Черновицкого городского совета в комментарии ZAXID.NET.

Когда начнутся осенние каникулы в школах Черновцов

Школьники в Черновцах будут отдыхать с 26 октября. Осенние каникулы продлятся до 1 ноября.

В горсовете при этом отмечают, что руководство каждого учебного заведения может самостоятельно определять даты проведения каникул.

В большинстве учреждений коммунальной собственности и во всех 11 частных лицеях и гимназиях осенние каникулы продлятся одну неделю. Они начнутся с понедельника, 26 октября. В семи из 45 муниципальных учреждений общего среднего образования каникулы начнутся на день или два позже. Однако к занятиям ученики вернутся также в понедельник, 2 ноября.

Только Черновицкий военно-спортивный лицей не будет иметь осенних каникул. Однако у его учеников будут более длительные зимние каникулы, добавили в управлении образования.

Когда будут осенние каникулы в школах Украины в 2026 году