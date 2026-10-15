Когда ученики в Луцке будут отдыхать от учебы осенью
В этом году школьники в Луцке уйдут на осенние каникулы. Отдыхать они будут неделю.
Об этом ZAXID.NET сообщила заместитель директора департамента образования Луцкого городского совета Татьяна Силка.
Когда начнутся осенние каникулы в школах Луцка
В этом году осенние каникулы в школах Луцка продлятся с 26 по 30 октября.
Чиновница отмечает, что все ученики городских муниципальных учебных заведений будут отдыхать в одни и те же даты.
В то же время в департаменте пока нет информации о графике каникул в частных школах.
Интересно В этом году осенние каникулы в школах Ровно продлятся с 26 по 30 октября.
Когда будут осенние каникулы в школах Украины в 2026 году
- Учебный год для школьников продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года.
- Дата окончания учебных занятий, проведения праздника "последнего звонка" и продолжительность летних каникул не будут одинаковыми для всех школ.
Так, осенние каникулы в школах нашей страны в 2026/2027 учебном году запланированы на период с 26 октября по 1 ноября.
В МОН Украины ранее отмечали, что сроки обучения и каникул каждая школа может корректировать в течение года с учетом ситуации с безопасностью и погодных условий.