Про це ZAXID.NET повідомила заступниця директора департаменту освіти Луцької міської ради Тетяна Силка.

Коли осінні канікули у школах Луцька

Цьогоріч осінні канікули у школах Луцька триватимуть з 26 до 30 жовтня.

Чиновниця каже, що усі учні міських комунальних закладів освіти відпочиватимуть в однакові дати.

Водночас у департаменті наразі не мають інформації про графік канікул у приватних школах.

Цікаво Цьогоріч осінні канікули у школах Рівного триватимуть з 26 до 30 жовтня.

Коли будуть осінні канікули у школах України у 2026 році