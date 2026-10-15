Об этом ZAXID.NET сообщила заместитель директора департамента образования Луцкого городского совета Татьяна Силка.

Когда начнутся осенние каникулы в школах Луцка

В этом году осенние каникулы в школах Луцка продлятся с 26 по 30 октября.

Чиновница отмечает, что все ученики городских муниципальных учебных заведений будут отдыхать в одни и те же даты.

В то же время в департаменте пока нет информации о графике каникул в частных школах.

Интересно В этом году осенние каникулы в школах Ровно продлятся с 26 по 30 октября.

Когда будут осенние каникулы в школах Украины в 2026 году