Даты разные: когда львовские школьники пойдут на осенние каникулы

Вскоре в школах Украины начнутся осенние каникулы. Ученики пойдут на каникулы в разные дни.

В основном каникулы продлятся неделю. Даты каникул школьников во Львове уже обнародовал Львовский горсовет.

Когда начнутся осенние каникулы в школах Львова

Для большинства школьников Львова осенние каникулы начнутся 26 октября. Они продлятся одну неделю, уточнили в городском департаменте образования и культуры.

Отметим, что решение о том, когда начинаются каникулы и сколько они продлятся, каждая школа принимает самостоятельно.

График осенних каникул в школах Львова на 2026 год

Галицкий район

№ Название учебного заведения Даты 1 Львовская академическая гимназия при Национальном университете "Львовская политехника" 26 октября – 30 октября 2 Львовская лингвистическая гимназия Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 3 Лицей "Галицкий" Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 4 Львовская государственная коммунальная средняя общеобразовательная школа № 3 26 октября – 30 октября 5 Начальная школа № 4 Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 6 Средняя общеобразовательная школа № 9 26 октября – 30 октября 7 Лицей № 10 имени святой Марии Магдалины Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 8 Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Львова имени героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого 26 октября – 30 октября 9 Лицей № 28 Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 10 Средняя общеобразовательная школа № 34 им. М. Шашкевича г. Львова 26 октября – 30 октября 11 Львовская средняя общеобразовательная школа восточных языков и восточных боевых искусств "Будокан" с углубленным изучением иностранных языков 5 октября – 11 октября

16 ноября – 20 ноября 12 Лицей № 52 Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 13 Средняя общеобразовательная школа № 62 26 октября – 30 октября 14 Учреждение общего среднего образования № 87 Львовского городского совета имени Ирины Калинец 26 октября – 30 октября

Франковский район

№ Название учреждения Даты 1 Лицей № 2 Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 2 Лицей № 5 имени Иванны и Ильи Кокорудзов Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 3 Лицей № 17 Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 4 Начальная школа "Джерельце" Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 5 Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 31 г. Львова 26 октября – 30 октября 6 Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 36 г. Львова 26 октября – 30 октября 7 Лицей № 45 Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 8 Лицей № 46 им. Вячеслава Чорновола Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 9 Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 48 г. Львова 26 октября – 30 октября 10 Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 50 г. Львова 26 октября – 30 октября 11 Лицей № 51 имени Ивана Франко Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 12 Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 55 г. Львова 26 октября – 30 октября 13 Лицей № 66 Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 14 Лицей имени Ивана Пулюя Львовского городского совета 18 сентября – 20 сентября

30 октября – 1 ноября

27 ноября – 29 ноября 15 Лицей международных отношений им. В. Стуса Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 16 Лицей имени Василия Симоненко Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 17 Классическая гимназия при Львовском национальном университете имени Ивана Франко 26 октября – 30 октября 18 Лицей "Европейский" Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 19 Начальная школа "Школа радости" Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 20 Начальная школа "Малюк" Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 21 Лицей "Надежда" Львовского городского совета 26 октября – 30 октября

Сиховский район

№ Название учреждения Даты 1 Средняя общеобразовательная школа №1 г. Львова 26 октября – 30 октября 2 Средняя общеобразовательная школа № 13 26 октября – 30 октября 3 Средняя общеобразовательная школа № 32 26 октября – 30 октября 4 Средняя общеобразовательная школа № 72 26 октября – 30 октября 5 Средняя общеобразовательная школа № 73 26 октября – 30 октября 6 Средняя общеобразовательная школа № 84 имени Блаженной Йосафати Гордашевской 26 октября – 30 октября 7 Средняя общеобразовательная школа № 86 26 октября – 30 октября 8 Средняя общеобразовательная школа № 90 26 октября – 30 октября 9 Лицей № 93 Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 10 Средняя общеобразовательная школа № 95 26 октября – 30 октября 11 Средняя общеобразовательная школа № 96 МЖК-1 26 октября – 30 октября 12 Средняя общеобразовательная школа № 98 г. Львова 26 октября – 30 октября 13 Лицей "Ориана" Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 14 Лицей "Интеллект" Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 15 Лицей "Сыховский" Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 16 Лицей № 80 Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 17 Начальная школа "Первоцвет" Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 18 Начальная школа "Дивосвіт" Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 19 Учебно-воспитательный комплекс "Школа-гимназия I–III ступеней Блаженных Климентия и Андрея Шептицких" 26 октября – 30 октября

Лычаковский район

№ Название учреждения Даты 1 Лицей № 6 Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 2 Лицей "Львовский" Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 3 Львовская средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 7 Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 4 Лицей № 8 Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 5 Начальная школа "Шаг за шагом" Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 6 Общеобразовательная средняя школа I–III ступеней "Лидер" с различными формами обучения 28 октября – 30 октября 7 Лицей № 21 Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 8 Лицей № 24 им. М. Конопницкой Львовского городского совета 27 октября – 2 ноября 9 Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 29 г. Львова 26 октября – 30 октября 10 Лицей № 37 Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 11 Средняя общеобразовательная школа № 42 г. Львова 26 октября – 30 октября 12 Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 47 г. Львова 26 октября – 30 октября 13 Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 49 г. Львова 26 октября – 30 октября 14 Средняя общеобразовательная школа № 63 г. Львова 26 октября – 30 октября 15 Лицей № 70 Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 16 Львовская средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 71 Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 17 Львовская общеобразовательная школа I–III ступеней № 82 Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 18 Спортивный лицей "Просвита" Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 19 Гимназия "Провесинь" Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 20 Начальная школа "Дзвиночок" Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 21 Общеобразовательная школа "Берегиня" г. Львова 26 октября – 30 октября 22 Подборцевский лицей Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 23 Лисиничевская гимназия Львовского городского совета 26 октября – 30 октября

Шевченковский район

№ Название учреждения Даты 1 Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 20 г. Львова 26 октября – 30 октября 2 Средняя общеобразовательная школа № 22 им. В. Стефаника г. Львова 29 октября – 30 октября 3 Средняя общеобразовательная школа № 23 г. Львова 26 октября – 30 октября 4 Средняя общеобразовательная школа № 30 26 октября – 30 октября 5 Средняя общеобразовательная школа № 33 г. Львова 26 октября – 30 октября 6 Лицей № 38 Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 7 Львовская общеобразовательная школа I–III ступеней № 43 Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 8 Львовская средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 44 им. Т. Г. Шевченко 26 октября – 30 октября 9 Средняя общеобразовательная школа № 41 г. Львова 26 октября – 30 октября 10 Начальная школа № 53 Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 11 Львовская гимназия "Престиж" с углубленным изучением иностранных языков 26 октября – 30 октября 12 Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Львова 26 октября – 30 октября 13 Лицей № 57 имени короля Даниила Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 14 Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 78 г. Львова 26 октября – 30 октября 15 Лицей № 81 им. Петра Сагайдачного Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 16 Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 91 г. Львова 26 октября – 30 октября 17 Средняя общеобразовательная школа № 92 г. Львова 26 октября – 30 октября 18 Лицей № 94 Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 19 Средняя общеобразовательная школа № 97 г. Львова 26 октября – 30 октября 20 Средняя общеобразовательная школа № 99 г. Львова 26 октября – 30 октября 21 Средняя общеобразовательная школа № 100 г. Львова 26 октября – 30 октября 22 Учебно-воспитательный комплекс "Инженерно-экономическая школа – Львовский экономический лицей" 31 октября – 4 ноября 23 Львовская юридическая гимназия 26 октября – 30 октября 24 Учебно-воспитательный комплекс "Школа компьютерных технологий – Львовский технологический лицей" 26 октября – 30 октября 25 Дублянский опорный лицей имени Героя Украины Анатолия Жаловаги Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 26 Великогрибовицкий лицей Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 27 Зашковский лицей имени Евгения Коновальца Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 28 Грядовская гимназия Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 29 Зарудцевская гимназия Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 30 Малеховская гимназия Львовского городского совета 26 октября – 30 октября 31 Малогрибовицкая начальная школа Львовского городского совета 26 октября – 30 октября

Железнодорожный район