Когда осенние каникулы и праздничные дни в немецких школах 2023 – 2024

Многие украинцы вместе с детьми выехали в Германию из-за полномасштабной войны. В этой стране зарегистрировали около трети миллиона учащихся из Украины.

Согласно законодательству, дети из Украины должны посещать местные школы. Осенью в немецких школах в рамках учебного года 2023 – 2024 предусмотрены каникулы. Школьники не будут учиться в праздничные дни.

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Когда осенние каникулы в немецких школах 2023 – 2024

В Германии школьники отдыхают от обучения не только во время каникул, но и во время национальных праздников. В основном осенние каникулы длятся две недели. При этом на разных федеральных землях – разные даты отдыха школьников.

Выходные в Германии в октябре 2023 по землям:

30 октября – 3 ноября – Баден-Вюртемберг;

30 октября – 3 ноября – Бавария;

2 октября; 23 октября – 4 ноября – Берлин;

2 октября; 23 октября – 4 ноября – Бранденбург;

2 октября; 16 – 30 октября – Бремен;

2 октября, 16 – 27 октября – Гамбург;

23 – 28 октября – Гессен;

9 – 14 октября, 30 октября – 1 ноября – Мекленбург-Передняя Померания;

2 октября, 16 – 30 октября – Нижняя Саксония;

2-14 октября – Северный Рейн-Вестфалия;

16 – 27 октября – Рейнланд-Пфальц;

23 октября – 3 ноября – Саар;

2 – 14 октября; 30 ноября – Саксония;

2 октября, 16 – 30 октября – Саксония Ангальт;

16 – 27 октября – Шлезвиг-Гольштейн;

2 – 14 октября – Тюрингия.