Не ошибайтесь: какие слова вы можете подчеркивать неправильно
14 августа 2023, 12:17Читати новину українською
Украинцы часто могут неправильно произносить слова. В частности, подчеркивать их некорректно.
24 Канал подскажет 15 слов, которые вы можете делать неправильно.
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Какие слова вы можете отмечать неправильно
Предлагаем вам подборку слов, акцент которых вам стоит запомнить.
- ви́года (користь);
- виго́да (зручність);
- бюлете́нь;
- дани́на;
- до́нька;
- дочка́;
- закінчи́ти;
- о́лень;
- нови́й;
- перевезти́;
- псевдоні́м;
- усере́дині;
- нена́висть;
- чарівни́й;
- чергови́й.