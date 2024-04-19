Как правильно сказать по-украински "оставьте меня в покое"
Источник:Лара Чемерис
Украинцы довольно часто могут калькировать фразы из русского языка. В частности, когда не знают правильных украинских соответствий.
Однако этого делать не стоит. В частности потому, что наш язык – чрезвычайно богат на различные высказывания.
Смотрите также Как красиво на украинском сказать "редко, но метко"
Как правильно сказать на украинском "оставьте меня в покое"
Так, украинцы не всегда знают, как правильно сказать на родном языке фразу "оставьте меня в покое".
Но педагог и блогер Лара Чемерис заметила, что часто можно услышать дословный перевод "залиште мене у спокої".
При этом подчеркнула: это неправильно. Оставить можно какую-то вещь, дом, что-то в наследство, следует за собой.
Если мы хотим попросить покоя, то правильно сказать "дайте мені спокій",
– отметила языковед.
При этом призвала говорить на украинском грамотно и красиво.
Смотрите также Как красиво сказать на украинском "потерял дар речи"