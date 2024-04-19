Як правильно сказати українською "оставьте меня в покое"
Джерело:Лара Чемерис
Українці доволі часто можуть калькувати фрази з російської мови. Зокрема, коли не знають правильних українських відповідників.
Однак цього робити не варто. Зокрема тому, що наша мова – надзвичайно багато на різноманітні вислови.
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Як правильно сказати українською "оставьте меня в покое"
Так, українці не завжди знають, як правильно сказати рідною мовою фразу "оставьте меня в покое".
Натомість педагогиня та блогерка Лара Чемерис зауважила, що часто можна почути дослівний переклад "залиште мене у спокої".
При цьому наголосила: це неправильно. Залишити можна якусь річ, будинок, щось у спадок, слід за собою.
Якщо ми хочемо попросити спокою, то правильно сказати "дайте мені спокій",
– зазначила мовознавиця.
При цьому закликала говорити українською грамотно та красиво.
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