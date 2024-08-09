"Звільняти" или "визволяти": как правильно на украинском

Украинцы часто могут путать слова "звільняти" и "визволяти". В частности, говорить или писать об "освобождении территории от врага".

Однако, это не совсем правильно. Учительница украинского языка Светлана Чернышова рассказала, как не ошибиться, отмечает Образование 24.

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"Звільняти" или "визволяти" – как правильно

"Звільняти" – это выпускать на свободу, изымать. Например, "звільняти" из-под ареста или с занимаемой должности.

А когда мы отвоевываем захваченные территории, выгоняем врага из них, то мы употребляем слово "визволяти", "визволення",

– отметила учительница.

И добавила: наступит день – и Украина будет "визволена" от захватчиков, а не "звільнена".

Также она призвала земляков говорить на украинском правильно.

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