Звільняти чи визволяти: як правильно українською

Українці часто можуть плутати слова "звільнити" та "визволити". Зокрема, казати чи писати про "звільнення території від ворога".

Однак, це не зовсім правильно. Учителька української мови Світлана Чернишова розповіла, як не помилитися, зазначає Освіта 24.

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Звільнити чи визволити – як правильно

Звільняти – це випускати на волю, вилучати. Наприклад, звільняти з-під арешту чи із займаної посади.

А коли ми відвойовуємо захоплені території, виганяємо ворога з них, то ми вживаємо слово "визволення", "визволяти",

– зазначила вчителька.

І додала: настане день – і Україна буде визволена від загарбників, а не звільнена.

Також вона закликала краян говорити українською правильно.

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