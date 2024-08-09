Однак, це не зовсім правильно. Учителька української мови Світлана Чернишова розповіла, як не помилитися, зазначає Освіта 24.

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Звільнити чи визволити – як правильно

Звільняти – це випускати на волю, вилучати. Наприклад, звільняти з-під арешту чи із займаної посади.

А коли ми відвойовуємо захоплені території, виганяємо ворога з них, то ми вживаємо слово "визволення", "визволяти",

– зазначила вчителька.

І додала: настане день – і Україна буде визволена від загарбників, а не звільнена.

Також вона закликала краян говорити українською правильно.

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