"Ректор" Херсонской государственной морской академии оказался предателем
3 января 2023, 12:37Читати новину українською
Источник:Офис генпрокурора
В Украине будут судить профессора кафедры Херсонской государственной морской академии. Он оказался предателем.
Так, после оккупации Херсона этот преподаватель согласился стали коллаборантом. При этом "возглавил" академию.
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"Ректор" Херсонской морской академии – предатель
В июне 2022 профессор кафедры Херсонской государственной морской академии согласился на сотрудничество с россиянами. При этом внедрял в вузы язык кафиров как официальный в обучении.
Он житель Херсона. Теперь его будут судить. Прокуроры уже направили в суд обвинительный акт. Однако сейчас коллаборант разыскивается.
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Как уволить педагога-коллаборанта
- В Офисе образовательного омбудсмена напомнили, что уволить и лишить права преподавать или учить может только суд.
- При этом установить факт измены должны представители Фемиды.
- Однако этот процесс может быть достаточно длительным из-за загрузки судов.
- В течение этого времени коллаборанты еще могут отравлять мозги детей и студентов.