Еще одна дополнительная сессия: как будет проходить НМТ в случае отключения электричества
30 июня в Украине вновь вводятся графики отключения электричества. В некоторых областях графики вводятся вновь.
Участников НМТ, которые ещё будут сдавать экзамен на дополнительной сессии, интересует, как в таком случае будет проходить экзамен. Руководительница Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко рассказала об этом в интервью 24 каналу.
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Как будет проходить экзамен в случае отключения света
Глава УЦОЯО говорит, что применяется тот же подход, что и в ситуации с воздушными тревогами.
Если проблема длится более 2,5 часов, мы предлагаем участникам написать заявления для участия в дополнительной сессии. Особенно если мы понимаем, что исправить ситуацию не можем, потому что, например, сгорела подстанция,
– подчеркивает она.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Однако, по словам Вакуленко, в ходе основной сессии такие ситуации были единичными.
Большинство участников продолжило выполнение тестовых заданий, ведь эти проблемы длились менее 2,5 часов,
– подытожила она.
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Последние новости о НМТ – 2026:
- В основной сессии НМТ 2026 года приняли участие более 324 тысяч человек. Это 91,5% зарегистрированных участников тестирования.
- Дополнительные сессии НМТ в этом году будут проходить с 17 по 24 июля.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец недавно обратился к правительству и МОН с предложением снизить проходной балл НМТ для поступления до 130.
- В МОН отметили, что не планируют снижать минимальный конкурсный балл для поступления на отдельные специальности.
- Студенты, набравшие более 185 баллов по каждому предмету на НМТ, могут получить стипендию. Она предназначена для тех, кто будет поступать в украинские вузы.