Учебным заведениям поручили установить солнечную генерацию
Источник:Osvita.ua
Министерство образования и науки Украины поручило учебным заведениям установить объекты солнечной (ветровой) генерации. При этом сделать это максимально быстро.
Об этом говорится в письме министра образования и науки Оксена Лисового, которое направили руководителям руководителей учебных заведений всех уровней, форм собственности и сфер управления.
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Учебные заведения должны позаботиться о солнечной генерации
Вместе с объектами солнечной и ветровой генерации руководители учебных заведений должны приобрести и установить оборудование хранения энергии, обеспечив бесперебойную деятельность учебных заведений.
Соответствующие инициативы связаны с решениями руководства государства по обеспечению стабилизации работы объединенной энергетической системы.
До 15 июля 2024 года учебные заведения должны информационную кампанию среди персонала, студентов и учащихся по повышению энергоэффективности и энергосбережения.
Также руководители учебных заведений должны стимулировать установление населением солнечных электростанций и установок хранения энергии.
В ближайшее время учебные заведения должны проинформировать МОН о проделанной работе.
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