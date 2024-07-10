Про це мовиться у листі міністра освіти і науки Оксена Лісового, який скерували очільникам керівників закладів освіти всіх рівнів, форм власності та сфер управління.

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Заклади освіти повинні подбати про сонячну генерацію

Разом з об'єктами сонячної та вітрової генерації керівники закладів освіти мають придбати та встановити устаткування зберігання енергії, забезпечивши безперебійну діяльність закладів освіти.

Відповідні ініціативи пов'язані із рішеннями керівництва держави щодо забезпечення стабілізації роботи об'єднаної енергетичної системи.

До 15 липня 2024 року заклади освіти повинні інформаційну кампанію серед персоналу, студентів та учнів стосовно підвищення енергоефективності та енергозбереження.

Також керівники закладів освіти мають стимулювати встановлення населенням сонячних електростанцій та установок зберігання енергії.

Найближчим часом заклади освіти мають поінформувати МОН про виконану роботу.