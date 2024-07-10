Об этом говорится в письме министра образования и науки Оксена Лисового, которое направили руководителям руководителей учебных заведений всех уровней, форм собственности и сфер управления.

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Учебные заведения должны позаботиться о солнечной генерации

Вместе с объектами солнечной и ветровой генерации руководители учебных заведений должны приобрести и установить оборудование хранения энергии, обеспечив бесперебойную деятельность учебных заведений.

Соответствующие инициативы связаны с решениями руководства государства по обеспечению стабилизации работы объединенной энергетической системы.

До 15 июля 2024 года учебные заведения должны информационную кампанию среди персонала, студентов и учащихся по повышению энергоэффективности и энергосбережения.

Также руководители учебных заведений должны стимулировать установление населением солнечных электростанций и установок хранения энергии.

В ближайшее время учебные заведения должны проинформировать МОН о проделанной работе.