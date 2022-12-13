Шкарлет сделал неожиданное заявление об обучении без света: родители и учителя возмущены

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что отсутствие света не стало препятствием для обучения. Ведь учителя могут адаптироваться к любым вызовам.

Так, Шкарлет в эфире национального телемарафона заявил, что в отсутствие света и интернета учителя "раздают всемирную сеть" с мобильных телефонов на ноутбуки. При этом гаджеты уже имеют заряженные батареи.

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Шкарлет возмутил родителей и учителей заявлением

По мнению министра, вышеупомянутые факторы позволяют педагогам беспрепятственно вести уроки. При этом учителя дежурят режимы синхронного (реальное время) и асинхронного (взаимодействие с учениками с задержкой времени) обучения.