Надо быть готовыми: смогут ли участники сдать НМТ в случае отключения света

В Украине на этой неделе стартовала основная сессия национального мультитеста 2024 года. В то же время участникам НМТ стоит быть готовыми к отключениям света, ведь на сегодня в нашем государстве действуют соответствующие графики.

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, смогут ли сдать тестирование в запланированный день участники НМТ в случае аварийных отключений электроэнергии. Отметим, что дату и место сдачи мультитеста указали в приглашении каждого участника и просят не разглашать эту информацию из соображений безопасности.

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Как сдавать НМТ в случае отключений света

Вакуленко отметила, что в случае отсутствия света порядок действий дальнейшего проведения тестирования будут решать на местах региональные центры. В частности, персонал временного экзаменационного центра будет контактировать с региональным центром, пытаться выяснить вопрос и решить проблему.

Если не будет возможности этого сделать, участникам предложат принять участие в дополнительной сессии,

– уточнила Вакуленко.

И добавила, что участие в дополнительной сессии также смогут принять поступающие, которые опоздали на тестирование основной сессии по уважительной причине: из-за болезни или воздушной тревоги. Для участия в дополнительной сессии абитуриентам нужно будет написать соответствующее заявление.

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Что стоит знать об НМТ-2024