Бабак рассказал, отменят ли заочную форму обучения для студентов
- В Верховной Раде не планируют отменять заочную форму обучения в университетах Украины.
- Ранее у МОН была идея заменить ее дистанционной.
В Верховной Раде не планируют отменять заочную форму обучения в университетах Украины. По крайней мере пока такой вопрос не обсуждают.
Об этом в интервью УНН сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Также он уточнил, могут ли заменить заочную форму обучения дистанционной.
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Отменят ли заочную форму обучения
Нардеп рассказал, что отменять заочную форму обучения и вводить вместо нее дистанционную нардепы намерены пока не имеют.
По его словам, заочная форма обучения пользуется спросом. ее выбирают, в частности, те, кто параллельно учится и работает.
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По мнению Бабака, нельзя проводить параллель между заочной и дистанционной или дуальной формами обучения.
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Отмена заочного образования: предыстория
- Осенью 2023 года Минобразования Украины имело идею заочную форму обучения в вузах заменить дистанционной.
- Чиновники заявляли, что заочный формат – "рудимент прошлого".
- Однако правка в законопроектах не проходила Образовательный комитет Верховной Рады.
- Впоследствии министр образования Оксен Лисовой заявил, что МОН услышало мнение общественности и нардепов, поэтому заочный формат обучения не отменят.
- Поэтому МОН решило оставить заочный формат обучения, но усовершенствовать его.