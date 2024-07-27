"Берем чемодан і білет на потяг": как правильно на украинском рассказать об отпуске
Лето – в разгаре. Несмотря на войну, украинцы пытаются все же немножко отдохнуть от работы, стресса и воздушных тревог. Даже выбравшись на несколько дней в горы или на озеро.
Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, как правильно рассказать на украинском о своем отпуске, пусть и небольшом.
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Как правильно на украинском рассказать об отпуске
У семьдесят девятой подборке подскажем, как не испортить впечатление от своего рассказа о путешествии и отдыхе суржиковыми словами.
- отпуск – відпустка;
- мічтати – мріяти;
- собиратися – збиратися;
- уїхати – поїхати;
Перед тем, как отправиться в путешествие или поездку, помните: вы собираетесь поехать в "відпустку" (укр.), а не отпуск, о котором долго мечтали.
- цілий год – весь рік;
- ожидати – чекати;
- чемодан, валіза;
Особенно если весь год его ждали.
- віддихати – відпочивати;
- впічітлєнія – враження;
Теперь получили шанс наконец отдохнуть и набраться впечатлений.
- місто – город;
- путішествіє – подорож, мандрівка;
Поэтому можете смело покупать билет на поезд (лучше отдавать предпочтение "поезду", а не "потягу" в этом случае) или автобус и отправляться в выбранный город Украины или за рубежом.
- білєт – білет і квиток;
- поїзд, потяг;
Приятного и спокойного вам путешествия!