"Берем чемодан і білет на потяг": як правильно українською розповісти про відпустку

Літо – у розпалі. Попри війну, українці намагаються все ж трошки відпочити від роботи, стресу та повітряних тривог. Навіть вибравшись на кілька днів у гори чи на озеро.

Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" натомість розкаже, як правильно розповісти українською про свою відпустку, хай і невеличку.

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Як правильно українською розповісти про відпустку

У сімдесят дев'ятій добірці підкажемо, як не зіпсувати враження від своєї розповіді про мандрівку та відпочинок суржиковими словами.

отпуск – відпустка;

мічтати – мріяти;

собиратися – збиратися;

уїхати – поїхати;

Перед тим, як вирушити у мандрівку чи поїздку, пам'ятайте: ви збираєтесь поїхати у відпустку, а не отпуск, про яку довго мріяли.

цілий год – весь рік;

ожидати – чекати;

чемодан, валіза;

В українській мові є слово "чемодан" як синонім до слова "валіза". Все ж мовознавці радять вживати таки останнє.

Особливо якщо весь рік на неї чекали.

віддихати – відпочивати;

впічітлєнія – враження;

Тепер отримали шанс нарешті відпочити та набратися вражень.

місто – город;

путішествіє – подорож, мандрівка;

Тож можете сміливо купувати квиток на поїзд (краще віддавати перевагу "поїзду", а не "потягу" у цьому разі) або автобус і вирушати в обране місто України чи за кордоном.

білєт – білет і квиток;

поїзд, потяг;

– картка з питаннями для тих, хто складає іспит або залік; цінні папери.– документ, який засвідчує належність до організації; куплена картка, що дає право проїзду, відвідання музею тощо.

Приємної і спокійної вам мандрівки!