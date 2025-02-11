Правительство унифицировало продолжительность ежегодного отпуска работников дошколя

Все педагоги учреждений дошкольного образования в Украине теперь будут иметь одинаковую продолжительность обязательного ежегодного оплачиваемого отпуска – 56 дней. Соответствующие изменения содержит принятое правительством постановление.

Говорится о постановлении, которое вносит изменения в соответствующий Порядок, унифицируя сроки ежегодного отпуска для всех работников дошкольного образования. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке министра образования и науки Украины Оксена Лисового.

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Сколько дней отпуска будут иметь педагоги дошкольного образования

Чиновник сообщил, что это одно из важных нововведений Закона Украины "О дошкольном образовании".

Такая норма является справедливой для всех работников учреждений дошкольного образования и способствует улучшению их условий труда,

– заверил Лисовой.

Министр при этом уточнил, кого из педагогических работников будут касаться изменения:

директоров;

заведующих;

воспитателей-методистов;

инструкторов по физкультуре;

практических психологов;

музыкальных руководителей;

социальных педагогов.

Кроме того, по словам главы МОН, соответствующим решением правительство внесло изменения в Перечень педагогических должностей, дополнив его такими позициями, в частности, как заместитель директора по научной работе в научном лицее, ассистент преподавателя, ассистент мастера производственного обучения.