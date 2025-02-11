Мовиться про постанову, яка вносить зміни до відповідного Порядку, уніфікуючи терміни щорічної відпустки для всіх працівників дошкілля. Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис у фейсбуці міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

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Скільки днів відпустки матимуть педагоги дошкілля

Посадовець повідомив, що це одне з важливих нововведень Закону України "Про дошкільну освіту".

Така норма є справедливою для всіх працівників закладів дошкільної освіти і сприяє поліпшенню їхніх умов праці,

– запевний Лісовий.

Міністр при цьому уточнив, кого з педагогічних працівників стосуватимуться зміни:

директорів;

завідувачів;

вихователів-методистів;

інструкторів з фізкультури;

практичних психологів;

музичних керівників;

соціальних педагогів.

Окрім того, за словами очільника МОН, відповідним рішенням уряд вніс зміни до Переліку педагогічних посад, доповнивши його такими позиціями, зокрема, як заступник директора з наукової роботи в науковому ліцеї, асистент викладача, асистент майстра виробничого навчання.